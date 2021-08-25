GAZİANTEP'TE ÇİLEK HASADI SÜRÜYOR - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde son yıllarda alternatif ürün olarak üretimi yaygınlaşan çilek hasadı devam ediyor.

İslahiye Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde 5 mahallede 20 üreticiye 100 bin albion (yediveren) cinsi çilek fidesi ve malç desteği verildi. 1600 rakımlı Huzurlu ve Karagöz Yaylaları başta olmak üzere İdilli, Yağızlar, Köklü, Koçcağız ve Tandır mahallelerinde 190 dekarlık alanda mayıs ayında başlayıp aralık ayına kadar hasat sürüyor. Toplanan çilekler çevre il ve ilçelere kilosu 15 liradan satılırken, çilek hasadında dekar başına yılda yaklaşık 10 ton rekolte elde ediliyor.

Huzurlu Yaylasında geçen yıl çilek üretimine başlayan Cengiz Kaplan, "2 dönüm alanda çilek üretimi yapıyoruz. İlk olarak 5 bin fide ile bu işe başladım. Çileğimizin hasadı aralık ayına kadar devam ediyor. Bir dekarda yılda ortalama 10 ton ürün alabiliyoruz. Tamamen doğal olarak yetiştirdiğimiz çileğin kilosunu 15 liradan satıyoruz" dedi.