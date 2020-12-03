İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
03.12.2020 11:50
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda esrar ve hassas terazi ele geçiren polis, B.K., M.Ç., H.B. ve A.T.'yi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
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