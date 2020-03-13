İslahiye'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiye'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika

İslahiye'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İslahiye'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan L.T ve Y.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu sattığı belirlenen L.T ve Y.K.'yi evlerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:11 Kaynak: DHA
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