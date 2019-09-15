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İslahiye'de üzüm pekmezi zamanı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bağ bozumunun ardından geleneksel yöntemlerle pekmez kaynatılmaya başlandı.

İslahiye'de üzüm pekmezi zamanı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bağ bozumunun ardından geleneksel yöntemlerle pekmez kaynatılmaya başlandı.


Altınüzüm, Yeşilyurt ve Boğaziçi mahalleleri başta olmak üzere yaklaşık 50 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılan ilçede, iç ve dış piyasaya satılan sofralık üzümlerin hasadının ardından ürünün bir kısmı kurutuluyor, kalan kısım ise pekmezlik olarak değerlendiriliyor.

Toplanan üzümler, yıkandıktan sonra sıkılarak suyu çıkarılıyor, ardından da evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda kaynatılarak pekmez yapılıyor.

İlçede üzüm yetiştiriciliği yapan birçok aile, hem kışın kendi yiyeceği pekmezini ayırıyor hem de fazlasını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Altınüzüm Mahallesi sakinlerinden Zeyno Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ın bölgeye kazandırdığı üzüm sıkma makinesiyle pekmez yapımının kolaylaştığını söyledi.

Yıldız, kendi ihtiyaçlarının yanı sıra satmak için "Kabarcık" ve "Antep karası" üzüm çeşitlerinden pekmez ürettiklerini belirterek, pekmezin kilogramını 30 liradan sattıklarını ifade etti.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise ilçede 13 ton civarında üzüm pekmezi yapıldığını kaydetti.

Kemal Vural, Yeşilyurt, Altınüzüm, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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