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İslahiye'de üzüm pekmezi zamanı

30 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bağ bozumu ile birlikte asırlardır yaşatılan pekmez yapma geleneği devam ediyor.

İslahiye'de üzüm pekmezi zamanı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bağ bozumu ile birlikte asırlardır yaşatılan pekmez yapma geleneği devam ediyor.
İlçeye yaklaşık 15 mahallede yapılan üzüm hasadında sona gelindi. Bağ bozumu ile pekmezlik olarak ayrılan üzümlerle doğal pekmez yapımına başlandı. Toplandıktan sonra çöplerinden ayrılan üzümler ezilerek suyu çıkarılıyor. Daha sonra ise evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak geleneksel olarak yapılan doğal pekmez elde ediliyor. Beyaz üzümde yapılan pekmezin kilosu 25 liradan, Antep karası cinsi üzümden yapılan pekmezin kilosu ise 30 liradan satışa sunuluyor.
Altınüzüm Mahallesi'nde pekmez üreten Zeyno Yıldız, vatandaşların özellikle kış mevsiminde pekmez tükettiğini ifada ederek, Asırlardır süre gelen bir gelenek, biz de büyüklerimizde öğrendiğimiz pekmez yapma geleneğini sürdürüyoruz. Pekmez yapımı emek ve sabır istiyor. Kendi ihtiyacımızın yanı sıra dışarıya satarak ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Beyaz üzüm dediğimiz, Kabarcık ve Hatun parmağı ile Antep karası cinslerinde hazırladığımız pekmezi Beyaz olanın kilosu 25 liradan, Antep karası üzüm pekmezi ise 30 liradan satıyoruz dedi.
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise, İlçemizde yüzyıllardır süren bir gelenek olan pekmez yapımı daha önce aileler kendilerinin tüketeceği kadar yapardı. Son yıllarda üretici  üzümü istediği fiyatta satamayınca ev ekonomisinde katkı sağlamak amacıyla pekmez yapımına yöneldi dedi.


Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:45 Kaynak: DHA
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