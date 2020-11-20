İslahiye'de vaka patlaması yaşandı - Son Dakika

İslahiye'de vaka patlaması yaşandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son 24 saatte 95 korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilirken, bu sayı en yüksek vaka sayısı oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son 24 saatte 95 korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Son günlerde vaka artışları ile sıkça duyulan Gaziantep'te günlük tespit edilen vaka sayılarının 2 bin'in üzerinde seyir ettiği ve buna paralel olarak İslahiye ilçesinde görülen korona virüs vaka sayıları 70 - 80'ı görmeye başladı. Bununla birlikte İslahiye ilçesinde vakasız gün geçmiyor.

Bir günde 95 vaka görüldü

Vatandaşlar temasa bağlı olarak yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye başvuran ve İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından karantina altında bulunan şahıslardan alınan yaklaşık 130 numunenin 95 tanesi pozitif sonuçlandı.

Vakalar arttı ekip sayısı arttı

İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri pozitif vakaları araştırmak ve temaslılarını karantinaya almak için 7 ekip olarak geceye kadar görev yapıyor.

Vaka sayıları korkutucu rakamlara ulaştı

Edinilen bilgiye göre ilk vakanın 8 Nisan'da görülmesinden bu yana 7 aylık süre içerisinde 900 'ü aşkın vaka görüldü.

Kovid tanısı ile ölen kişilerin sayısı 50'ye yaklaştı

Test sonucu Kovid pozitif olarak çeşitli hastanelerde tedavi gören kişilerden ölenlerin sayısı 50'ye yaklaştığı öğrenildi. Alınan tedbirlere uymayan ve çeşitli yollarla pozitif vakalar ile temas kurduğu tespit edilen ve 2 bini aşkın karantina altına bulunuyor. Karantina altına alının mahalle sakinlerinin ihtiyaçları İslahiye Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından sağlandığı öğrenildi.