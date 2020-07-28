İslahiye'de vaka sayıları yükseliyor - Son Dakika

İslahiye'de vaka sayıları yükseliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde denetimlerin artmasına rağmen görülen vakaların yükselişi devam ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görülen korona virüs (Covid-19) vakalarının önemli seviyelere ulaştığı gözlemlenirken onca yasak ve tedbirlere rağmen vakalar görülmeye devam ediyor. İlçede son bir günde 3, 3 günde 7 vaka görülürken toplam vaka sayısı 50'ye ulaştı.

Filyasyon ekibindeki doktor görevine döndü

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli bir doktorun yapılan tarama sonrasında pozitif çıkmasıyla tedavi altına alınmış ve 14 günlük sürecin tamamlanmasının ardından yapılan test sonucunun negatif çıkması ile doktor yeniden görevine döndü.

Düğüne giden de ekmem alan da yakalanıyor

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerin yapmış olduğu filyasyon çalışması sonrasında ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Vakaların kimi zaman bir düğünde bulaştığı ortaya çıkarken kimi zaman ise vatandaşların eve ekmek getiren kişiden virüsü kaptığı belirlendi. Pozitif olduğunu bilmeyen bir kişinin Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde ki bir düğüne katılması ile vakayı düğündekileri bulaştırdığı, yine pozitif olduğunu bilmeyen bir bayanın ücretli olarak isteyen ailelere yaptığı yufka ekmekleri dağıtması sonucu hastalığın yayılmasına neden olduğu görüldü.

Temasta bulunan 420 kişi karantina altında

Alınan tedbir ve yasaklara uymayarak çeşitli sebeplerden dolayı pozitif vakalar ile temas ettiği tespit edilen 420 kişi çeşitli sebeplerden dolayı karantina altında. Bu kişilerin takibi aile hekimleri ve kolluk birimleri tarafından günlük olarak takibi yapılmaya devam ediliyor.