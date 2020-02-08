İslahiye'de vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı - Son Dakika

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İslahiye'de vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı
12 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:10 Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı.
İslahiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye hoparlöründen yapılan anonslarda şiddetli rüzgardan dolayı soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de çiftçileri olumsuzluklara karşı uyardı ve çiftçilerin gerekli tedbirleri almasını istedi.
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