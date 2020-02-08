İslahiye'de vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiye'de vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı - Son Dakika

İslahiye'de vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı

12 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

İslahiye'de vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

İslahiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye hoparlöründen yapılan anonslarda şiddetli rüzgardan dolayı soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de çiftçileri olumsuzluklara karşı uyardı ve çiftçilerin gerekli tedbirleri almasını istedi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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