İslahiye'de yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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İslahiye'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangından hasar meydana geldi.

İslahiye'de yanan ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangından hasar meydana geldi.


Çamlıca Mahallesi Garnizon Caddesi'nde Mustafa Habuş'a ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında, evde hasar meydana geldi.


Yangın anında kimsenin bulunmadığı evde oturan Habuş ailesinin, 3 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinden Türkiye'ye geldiği ve İslahiye'de yaşamaya başladığı bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çamlıca Mahallesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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