İslahiye'de yaya geçidi yol çizgileri yenileniyor - Son Dakika

İslahiye Belediyesi, kentte araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde silinen yaya çizgilerinde yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmayla trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri yapılan çalışmalarla daha görünür hale getirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, Hatay Bulvarı, okul önleri ve kent merkezindeki alanlardaki çizgiler yenilendi.