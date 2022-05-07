İSLAHİYE'DE YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK UYGULAMASI - Son Dakika
Üye Girişi

İSLAHİYE'DE YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK UYGULAMASI

07.05.2022 14:54

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamaya; İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, İlçe Emniyet Müdür vekili Başkomiser Hasan Boncuk ile birlikte ile emniyet ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

Uygulamada, yaya geçidinden geçen vatandaşlara güvenli trafiğin oluşması için dikkat edilmesi gerekenlere yer verilen broşürler dağıtıldı. Kaymakam Anteplioğlu ve beraberindekiler, yayaların geçidi kullandıkları sırada trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla uymaları gereken 5 kural ile ilgili bilgi verdi. Uygulaması sırasında yaya geçidini kullanan vatandaşlar da teşekkür etti.

Denetim sonrası açıklama yapan Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "İçişleri Bakanlığımız Trafik Haftası vesilesiyle trafik güvenliği ve yaya güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak anlamında çok ciddi kararlılığı var.Bu anlamda bugün trafik haftasının başlangıcı olması nedeniyle farkındalık oluşturmak üzere sürücülerimizi bilinçlendiriyoruz. Trafik kurallarına uyalım.özellikle kırmızı ışığa,yaya geçitlerine dikkatli olalım.Son zamanlarda görüyoruzki yayalarımız karşıya bakmadan ellerinde cep telefonuyla yürümeleri kendilerini ve trafiği ciddi manada tehlikeye atıyor.Trafik kurallarına uyarak hayatlarımıza devam etmemiz gerekiyor"diye konuştu.

İSLAHİYE'DE YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK UYGULAMASI
İSLAHİYE'DE YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK UYGULAMASI
İSLAHİYE'DE YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK UYGULAMASI
İSLAHİYE'DE YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK UYGULAMASI

YORUMLAR
500
Korkut'ta 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı Korkut'ta 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı Ahlat'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması Ahlat'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması

Jandarma, Hisarcık, İslahiye, Yüzbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSLAHİYE'DE YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK UYGULAMASI - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:12 Antalya'da köpük partisi fotoğrafı boşanma delili oldu
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Karara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
13:32 Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 15:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: İSLAHİYE'DE YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK UYGULAMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement