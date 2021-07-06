Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz kuran kursları başladı.
İlçedeki 155 yıllık tarihi Dervişiye Camisi'nde Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen kurslara çocuklar ilgi gösterdi.
Cami imam hatibi Ahmet Çolak, AA muhabirine, yüz yüze kuran kursları eğitimlerine başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Çolak, 6 hafta sürecek olan kurslarda çocuklara Kuran-ı Kerim, güzel ahlak, ibadet ve siyer dersleri verileceğini söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı - Son Dakika