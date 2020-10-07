Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen yem yüklü kamyonun sürücüsü ve beraberindeki 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akınyolu Mahallesi'nden ilçe merkezine gitmekte olan M.Ç (61) idaresindeki 31 PK 744 plakalı mısır sılajı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile kamyonda bulunan Suriye uyruklu S.E.M (15), ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de yem yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika