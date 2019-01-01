Son Dakika Haberleri: İslahiye'de Yeni Yıla Silah Sesleriyle Girildi

İslahiye'de Yeni Yıla Silah Sesleriyle Girildi

1 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, gelenek yine bozulmadı, vatandaşlar yeni yıla tabanca ve av tüfekleriyle havaya ateş açarak girdi.

İslahiye'de Yeni Yıla Silah Sesleriyle Girildi, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, gelenek yine bozulmadı, vatandaşlar yeni yıla tabanca ve av tüfekleriyle havaya ateş açarak girdi.

İlçede silahla ateş açarak yeni yıla girme geleneği bozulmadı. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ilçenin farklı semtlerinde bazı kişiler, evlerinin balkonuna ve çatısına çıkarak havai fişekler eşliğinde, havaya silahlarla rast gele ateş açtı. Silahlı kutlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

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