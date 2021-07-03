İSLAHİYE'DE YETİŞKİNLER İÇİN MASAL VE MÜZİK GECESİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Yetişkinlere Masal ve Müzik Gecesi' düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen 'Yetişkinlere Masal ve Müzik Gecesi' etkinliğine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Özdemir, Fen Lisesi Müdürü Ahmet Karabulut, öğretmen ve vatandaşlar katıldı. Folklor ekibinin gösterisi ile başlayan etkinlikte yakılan ateşin çevresinde şarkılar söylenerek masallar anlatıldı.

Katılanların unutulmaz bir gece yaşadıklarını anlatan öğretmen Gözde Eren, Şehit Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve Tüm Şehit Öğretmenlerimizi anarken ruhları şad olsun. Bu gecenin masalları ve türkülerini tüm şehitlerimize armağan ediyor, onları yürekten anıyoruz. Bu etkinlikmle öğretmenlerimizin anlattığı masallar ve söylediği türkülerle katılan herkese unutulmaz bir gece yaşattık dedi.