İslahiye'de YKS heyecanı - Son Dakika

Alınan tedbirler doğrultusunda okul bahçelerine öğrenciler ve görevliler dışında kimse alınmadı.

İlçede sınavın yapıldığı 18 okulda, 323 öğretmenin görev aldığı, 5 bin 200 öğrencinin katıldığı ve geniş güvenlik tedbirlerin alındığı 114 salonda sınavlar başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu

YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi

Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil

Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım

Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü