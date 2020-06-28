İslahiye'de YKS heyecanı - Son Dakika

Alınan tedbirler doğrultusunda okul bahçelerine öğrenciler ve görevliler dışında kimse alınmadı.

İlçede sınavın yapıldığı 18 okulda, 323 öğretmenin görev aldığı, 5 bin 200 öğrencinin katıldığı ve geniş güvenlik tedbirlerin alındığı 114 salonda sınavlar başladı.

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