İslahiye'de "Yüksek Fiyat" Denetimi
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, marketler ve manavlar denetlendi.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde, marketler ve manavlar denetlendi.
İlçe merkezindeki marketlerde ve manavlarda fiyat kontrolleri yapan zabıta ekipleri, vatandaşların gıda alışverişlerinde mağdur olmamaları için gerekli denetimlerin sürekli olarak yürütüldüğünü ve ürünlerin etiket fiyatlarının kontrol edildiğini belirtti.
Haksız kazancı önlemek istediklerini ifade eden ekipler, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini belediyeye bildirebileceklerini söyledi.
Denetimler kapsamında market ve manavlardaki tezgah ve reyon fiyatlarıyla, sebze hali arasında fahiş fark tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulanacağı kaydedildi. Zabıta
ekiplerinin denetimlerinin ardından işletmelerle ilgili gerekli bilgileri İl Ticaret Müdürlüğüne bildirdiği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:22 Kaynak: AA
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