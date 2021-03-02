İslahiye'de yüz yüze eğitime başlandı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 74 okulda öğrenim gören 5 bin 349 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta derece riskli olduğu belirtilen İslahiye'de yüz yüze eğitime geçildi.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi 74 okulda, 5 bin 349 öğrenci yüz yüze eğitim görecek.

Maske, sosyal mesafe ve dezenfekte ile dersliklere alınan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, uzun bir aradan sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.