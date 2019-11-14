İslahiye'de zeytin hasadına başlandı

GAZİANTEP - Yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olarak kabul edilen zeytin yağının hasadına başlandı.

Faydaları saymakla bitmeyen ve vücudumuzun gerekli vitaminleri ve amino asitleri sağlayan zeytinin hasatına başlandı. Gaziantep'in İslahiye İlçesinde toplamda 17 bin dekarlık alanda yetiştirilen yeşil ve siyah zeytinde rekolte düşük başladı. İslahiye ilçesinde yağı yemeklerde tanesi ise sofrada kahvaltılık olan kullanılan zeytinde bu yıl 4 bin 600 ton rekolte bekleniyor. Bölgede toplamda 17 bin dekarlık alanda 2 bin dekarı sofralık, 15 bin dekarı ise yağlık olarak üretilen zeytin kilosu ise toptan 2.5 TL'ye satılıyor.

Fevzipaşa Mahallesi kırsalında zeytin üreticiliği yapan Ökkeş Yılmaz, 55 dönüm üzerinde gemlik ve ayvalık cinsleri olmak üzere bin 400 ağaçtan toplam 12-15 ton arası mahsul bekliyoruz. Bu yıl mahsulün geçen yıla göre daha az. Geçen yıl bir ağaçtan 15-20 kg ürün alırken bu yıl ise bir ağaçtan 8-10 kg zeytin çıkıyor. Bu yıl her şeyi tüccara ait sıyırma sistemi ile hasat ediliyor. Fiyat olarak 2 buçuk TL ye verdim dedi.

Toptan satılan zeytinler ise çuvallanarak, yağı çıkarılmak üzere yağ fabrikalarına götürülüyor.