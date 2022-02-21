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İslahiye'deki 39 çocuğa eğitici oyun seti - Son Dakika

İslahiye'deki 39 çocuğa eğitici oyun seti

21.02.2022 14:25
İslahiye'deki 39 çocuğa eğitici oyun seti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik "Benim Oyun Sandığım" adlı proje kapsamında 39 çocuğa eğitici oyun seti ulaştırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik "Benim Oyun Sandığım" adlı proje kapsamında 39 çocuğa eğitici oyun seti ulaştırıldı.

İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dezavantajlı ailelere mensup çocukların eğitiminde araç-gereç ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan "Benim Oyun Sandığım" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında belirlenen 39 dezavantajlı çocuğa içinde 52 farklı eğitim materyaliyle günlük eğitim takviminin bulunduğu "Benim Oyun Sandığım " seti verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, hazırlanan projeyle öğrencilerin ebeveynleriyle birlikte erken çocukluk döneminde oyunlar oynayarak nitelikli eğitim alması ve nitelikli vakit geçirmesini hedeflediklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye'deki 39 çocuğa eğitici oyun seti - Son Dakika


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