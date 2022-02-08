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GAZİANTEP - İslahiye'deki Karaköprü, yıkılma tehdidine karşı geçişe kapatıldı - Son Dakika

GAZİANTEP - İslahiye'deki Karaköprü, yıkılma tehdidine karşı geçişe kapatıldı

08.02.2022 13:57

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi Roma yolu ve köprüsü, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle zarar görmüş olabileceği nedeniyle insanların geçişini önlemek amacıyla kapatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi Roma yolu ve köprüsü, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle zarar görmüş olabileceği nedeniyle insanların geçişini önlemek amacıyla kapatıldı.

Çolaklar Mahallesi'nde Karasu Çayı üzerinde bulunan bindirme tekniği ile inşa edilen, renginin siyah ve bazalt taşından yapılması dolayısıyla "Karaköprü" olarak da anılan taş köprü, son günlerde yağan şiddetli karın erimesi sonucu çayın artan debisi nedeniyle zor günler yaşıyor.

İslahiye Belediyesi ekipleri köprünün zarar görmüş olma ihtimaline karşı vatandaşlardan gelen ihbar üzerine bölgeye giderek, köprünün geçiş güzergahına şerit çekerek kullanıma kapattı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamında, 2010 yılında sit alanı ilan edilen, tek gözlü taş köprü ve köprüye bağlanan Roma yolunun geçmişte yörükler tarafından da göç yolu olarak kullanıldığı belirtiliyor.

GAZİANTEP - İslahiye'deki Karaköprü, yıkılma tehdidine karşı geçişe kapatıldı
GAZİANTEP - İslahiye'deki Karaköprü, yıkılma tehdidine karşı geçişe kapatıldı
GAZİANTEP - İslahiye'deki Karaköprü, yıkılma tehdidine karşı geçişe kapatıldı

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Gaziantep, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - İslahiye'deki Karaköprü, yıkılma tehdidine karşı geçişe kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - İslahiye'deki Karaköprü, yıkılma tehdidine karşı geçişe kapatıldı - Son Dakika
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