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İslahiye'deki kazada 4 kişi yaralandı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İslahiye'deki kazada 4 kişi yaralandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, İslahiye ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İslahiye'den Nurdağı istikametine seyir halindeki Arif İ. yönetimindeki 27 BL 710 plakalı otomobil ile Mustafa Ç.'nin kullandığı 27 RK 165 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Belediyenin genişletme çalışmaları yaptığı bulvarda meydana gelen kazada Arif İ. (55), Yeter İ. (52) Mustafa Y. (3) ve Hatice Y. (25) yaralandı. Yaralılar İslahiye Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar, polis ve vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına çekildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Atatürk Bulvarı, Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:41 Kaynak: İHA
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