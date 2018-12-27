İslahiye'den Demir Yolu ile Askeri Sevkiyat
1 saat önce
ADAPAZARI'ndan yola çıkan geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
ADAPAZARI'ndan yola çıkan geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT), zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren, Gaziantep
'in İslahiye
ilçesine ulaştı. Adapazarı Arifiye
İstasyonu'ndan GZPT, ZPT, çok sayıda askeri araç ve askeri personel ile yola çıkan 25 vagondan oluşan tren, İslahiye'deki Fevzipaşa
Garı'na ulaştı. Verilen molanın ardından tren tekrar hareket etti. 15 vagonun askeri araçları Suriye
sınırına götürmek üzere Gaziantep'te ayrılacağı, 10 vagonun ise Diyarbakır
'a gideceği belirtildi. - Gaziantep
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:39 Kaynak: DHA
Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
Komandolar Sınır Ötesi Göreve Gönderildi