İslahiye'den Kısa Kısa

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde kariyer günleri etkinliği düzenlendi.
Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, konuşmacı olarak Gaziantep Üniversitesi
, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Kanoğlu katıldı.
Kanoğlu, öğrencilere hayatından kesitler vererek kariyer basamakları hakkında tavsiyelerde bulundu.
Programa, İslahiye Kaymakam Vekili Lokman Düzgün, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin
, Fatih Sultan
Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Necati Ak, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Düzgün, program sonunda Prof. Dr. Kanoğlu'na plaket takdim etti.
Türk Müziği Korosu Konseri
İslahiye Ticaret Odası Türk Müziği Korosu, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde konser verdi.
Oda bünyesinde kurulan ve değişik meslek gruplarından oluşan Türk Müziği Korosunun konseri ilgi gördü.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, konser programına katkı sunanlar ve katılanlara teşekkür etti.