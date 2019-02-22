Son Dakika Haberleri: İslahiye Devlet Hastanesi "Anne Dostu" Hastane

İslahiye Devlet Hastanesi "Anne Dostu" Hastane

42 dakika önce

İslahiye Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından "Anne Dostu" hastane seçildi.

İslahiye Devlet Hastanesi
İslahiye Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından "Anne Dostu" hastane seçildi.

İslahiye Devlet Hastanesi, 81 ilde, 851 hastane arasında ilk 55 hastane içine girerek, anne dostu hastane olma sürecini tamamlayıp sertifikasını aldı.

Hastanenin salonunda düzenlenen sertifika törenine, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serdar Sarıfakı, İslahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Yıldız, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve hastane personelleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Sarıfakı, bu süreçte katkısı bulunan hastane yönetimi ve tüm sağlık personellerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Başhekim Yıldız da İslahiye Devlet Hastanesinin Gaziantep bölgesinde anne dostu hastane sertifikası alan ilk hastane olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Yıldız, anne dostu hastane ile anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmasını amaçladıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:12 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Anne, Sağlık
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