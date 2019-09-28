Son Dakika Haberleri: İslahiye Emniyetinden alkol denetimi
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İslahiye Emniyetinden alkol denetimi

26 dakika önce

İslahiye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri akşam saatlerinde alkol denetimi uygulaması yaptı.

İslahiye Emniyetinden alkol denetimi, System.String[]

İslahiye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri akşam saatlerinde alkol denetimi uygulaması yaptı.


Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde Demokrasi Meydanı yakınında alkol denetimi yapan trafik ekipleri, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını da denetledi. Yaklaşık bir saat süren denetimde 34 araç denetlenirken, alkol kullanımından dolayı bir sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. Toplamda 6 sürücüye değişik maddelerden 5634 TL cezai işlem uygulandı.


Denetimden memnun olduklarını belirten bazı sürücüler ise, bu tarz uygulamaların sıklıkla yapılması gerektiğini belirttiler. - GAZİANTEP

İslahiye Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Demokrasi Meydanı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
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