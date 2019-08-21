Son Dakika Haberleri: İslahiye Emniyetinden öğrencilere terör bilgilendirmesi
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İslahiye Emniyetinden öğrencilere terör bilgilendirmesi

14 dakika önce

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Yerleşkesinde stant kurarak yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör konusunda bilgilendirdi.

İslahiye Emniyetinden öğrencilere terör bilgilendirmesi, System.String[]

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Yerleşkesinde stant kurarak yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör konusunda bilgilendirdi.


Üniversitelere kayıtların başlamasıyla birlikte öğrenci ve velileri terör örgütlerine karşı bilinçlendirmek amacıyla Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Fakülte ve Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu GAÜN İslahiye Yerleşkesinde stant açıldı.

Burada okula gelen öğrenci ve velilerini karşılayan polis ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" isimli projeyle terör örgütlerinin eleman kazanmak için uyguladığı yöntemler hakkında bilgilendirdi.


Konuyla ilgili hazırlanan broşürleri de öğrencilere veren polisler, ayrıca öğrenci ve velilere üzerinde "El Ele Güvenli Geleceğe" yazılı yelpaze hediye ederek çeşitli ikramlarda bulundular. Uygulamadan memnun kaldıklarını belirten öğrenci ve veliler, katkı ve bilgilendirmeden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:24 Kaynak: AA
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