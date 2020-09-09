İslahiye HEM'de kayıtlar devam ediyor - Son Dakika

İslahiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM), 2020-2021 eğitim yılında 115 farklı alanda ve üniversiteye hazırlıkta destekleme ve yetiştirme kurslar açıyor.

İslahiye HEM'in 10 kadrolu öğretmen, 50 kadrosuz usta öğretici ile yeni dönem için 115 farklı alanda açacağı kurslar 5 Ekim'de, ücretsiz destekleme yetiştirme kursları (üniversiteye hazırlık) 16 Eylül'de başlıyor.

Kurslara kayıtlar devam ediyor.

Yeni dönemde, piyano, bağlama, ney, klarnet kursunun yanı sıra, sürü yönetimi, kurban kesim elemanı, arıcılık, vücut geliştirme ve fitness, biber ve zeytin yetiştiriciliği ve yabancılar için Türkçe gibi dersler ilgi çekiyor.

Kursa gitmek isteyenlerin HEM'e müracaat etmeleri istendi.