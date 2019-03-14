İslahiye İçin 80 Milyon Lirayı Altyapıya Harcadık"

Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, İslahiye
ilçesinde 80 milyon lirayı altyapıya harcadıklarını belirtti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, İslahiye ilçesinde düzenlenen toplantıda, ilçenin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.
Yerel seçimlerden zaferle çıkacaklarını kaydeden Şahin, "Bu soğuk geceyi kalbiyle ısıtan İslahiyelilere şahit ol Yarabbi, bu güzelliği 31 Mart'ta destana çevireceğiz. 31 Mart'ta bu kalabalık yeni bir zaferin işareti olacak, İslahiye, tarih yazacak. İslahiye, bizim için bir sevdadır, İslahiye, bir kültürdür, İslahiye, zenginliktir. İslahiye'nin suyu sert, insanı merttir. O yüzden İslahiye'yi çok özel seviyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakanlığın ardından memleketine dönerek Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüttüğü hatırlatan Şahin, şunları aktardı:
"Şehre geldiğimizde 'bismillah' dedik. Bin 27 projeyle yola çıktık. Merkez
gibi çevre ilçeler için de dersimize çalıştık, hizmet getirdik. Çok büyük kararlar aldık. Geldiğimiz noktada İslahiye için 80 milyon lirayı altyapıya harcadık. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın ekibi olarak zoru başardık. Alnımız ak, başımız dik, karşınızdayız. Dağ gibi arkamızda oldunuz. Zor zamanlar geride kaldı."
"Geleceğe dev eserler bırakacağız"
Yeni dönemde İslahiye'ye büyük yatırımlar yapacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Öncelikle Amanos Dağları
'nı deleceğiz ve denize ulaşacağız. Bu ne demek? Genç
işsizin kalmaması demek. Bu topraklarda biber var, üzüm var. Bunları yüzde 100 ihraç etme kapasitesi var. Bunun için İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
'ni geliştirmemiz lazım. İskenderun
ve Amanos'u yatırım programına aldırdık. Bu en çok sizleri ilgilendiriyor. Başka bir hedefimiz Hınzır Yaylası. Akdeniz
iklimi içinde bir Karadeniz
iklimi oluşmuş. Bu bölgenin toprağı çok bereketli. Dünyadan, Avrupa
'dan insanlar geliyor, buradaki bitki çeşitliliğini inceliyor. Bir an önce Karadeniz'in yayla turizmi gibi Hınzır'ı yayla turizmine açmak istiyoruz. Başka bir zenginliğimiz, Yesemek. UNESCO'nun geçici listesinde yer alıyor. Kalıcı listede olması için Zeugma
ile beraber burası için de çalışıyoruz. Göbeklitepe
kadar eski bir miras var. Oraya giden turistin Yesemek'e gelmesi gerek. Bu ilçenin zenginleşmesi, kültürünün değerlendirilmesi, yeni iş imkanı demek. İslahiye için yapacağımız çok şey var. Hepimiz geçiciyiz ama arkamızda hep beraber geleceğe dev eserler bırakacağız."
Halkın yoğun ilgisini gören Şahin, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.