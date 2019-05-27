İslahiye İİBF'de 15 Temmuz Milli Birlik Günü Anma Etkinliği düzenledi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Edebiyat ve Sanat Topluluğu tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü Anma Etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Edebiyat ve Sanat Topluluğu tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü Anma Etkinliği düzenlendi.



İslahiye Yerleşkesi Konferans Salonunda yapılan etkinliğe konuşmacı olarak topluluk danışmanı Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Orhun Burak Sözen katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan etkinlikte konuşan Sözen, 15 Temmuz darbe girişiminde ulusça çok büyük bir badirenin atlatıldığını belirtti.

Sözen, şöyle devam etti:

"Darbe girişiminde Türk milleti tüm unsurlarıyla demokrasi sınavını başarıyla geçti. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ileri demokrasi deyimi de buradan doğuyor. Normal şartlar altında başka bir ulusun çok kolayca atlatamayacağı, çok zor atlatacağı bir darbe girişimi atlatıldı."

15 Temmuz'da yaşananları anlatan Sözen, hain terör örgütünün bombaladığı TBMM ile sokakta vatandaşların üzerine sürülen tankları slayt eşliğinde öğrencilere gösterdi.

Etkinlik öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.



Programa akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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