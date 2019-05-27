Son Dakika Haberleri: İslahiye İİBF'de "15 Temmuz Milli Birlik Günü Anma Günü" Etkinliği

İslahiye İİBF'de "15 Temmuz Milli Birlik Günü Anma Günü" Etkinliği

5 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Edebiyat ve Sanat Topluluğu tarafından "15 Temmuz Milli Birlik Günü Anma Günü" etkinliği İslahiye Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenledi.

İslahiye İİBF'de
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Edebiyat ve Sanat Topluluğu tarafından "15 Temmuz Milli Birlik Günü Anma Günü" etkinliği İslahiye Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenledi.

Etkinlikte konuşan Topluluk Danışmanı Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Orhun Burak Sözen, 15 Temmuz darbe girişiminde ulusça çok büyük bir badirenin atlatıldığını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Sözen, "Darbe girişiminde Türk milleti tüm unsurlarıyla demokratik sınavını başarıyla geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ileri demokrasi deyimi de buradan doğuyor. Normal şartlar altında başka bir ulusun çok kolayca atlatamayacağı, çok zor atlatacağı bir darbe girişimi atlatıldı" şeklinde konuştu.

Geçmişteki darbelerden örnek veren Dr. Öğr. Üyesi Sözen, "Darbe girişimi derken bu daha öncekilerden farklı bir durumdu. Darbenin özellikleri ve katılım yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütününü kapsamaması ve oluşum itibariyle uluslararası bir terör niteliği taşıması daha önceki darbelerden farklılığını ortaya koyuyordu. Daha önceki darbelerden farklı çok ilginç bir şey daha var. Önceki darbelerde, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ne de vatandaşlar tanklarla vurulmadı" diye konuştu

Konferansın devamında, Türk milletini hedef alan hain terör örgütünün bombaladığı TBMM ile sokakta vatandaşların üzerine sürülen tankların slayt eşliğinde öğrencilere gösterimi yapıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:19 Kaynak: İHA
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