İslahiye İİBF'de okçuluk gösterisi yapıldı - Son Dakika
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İslahiye İİBF'de okçuluk gösterisi yapıldı

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından kariyer günleri etkinlik şöleni kapsamında okçuluk gösterisi yapıldı.

İslahiye İİBF'de okçuluk gösterisi yapıldı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından kariyer günleri etkinlik şöleni kapsamında okçuluk gösterisi yapıldı.

GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde, İslahiye İİBF Edebiyat ve Sanat ile Spor Kulübü topluluklarının birlikte organize ettiği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Koska, yenilenebilir enerji, Kahramanmaraş Spor Kulübü Başkanı Dr. Fatih Ceyhan ise uluslararası ticaret konulu konferans verdi.

Daha sonra yerleşke içerisindeki halı sahada Kilis İnsani Yaklaşımlar ve Araştırma Derneği (İYAD) Başkanı Mahmut Selçuk'un koordinesinde okçuluk gösterisi yapıldı.

Geleneksel okçu giysileri giyilen programda Selçuk, tüm şehitler için dua etti.

Okçuların gösterisinin ardından İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Paksoy ile katılımcılar, börk giyerek ok attı.

Paksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata sporu okçuluğun önemini belirterek, "Türk toplumunun bir yaşam biçimi olan fakat unutulmaya yüz tutmuş olan ata sporumuzun canlanmasına ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen çalışmalara katkı sağlamak amacıyla fakültemizde etkinlik düzenledik." dedi.

Üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personelin ok atışı denemelerinin ardından etkinlik sona erdi.

Gaziantep Üniversitesi, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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