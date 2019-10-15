Son Dakika Haberleri: İslahiye İİBF'de "zaman yönetimi" semineri
Son Dakika Güncel İslahiye İİBF'de 'zaman yönetimi' semineri

İslahiye İİBF'de "zaman yönetimi" semineri

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Edebiyat ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte "Zaman Yönetimi" konulu seminer düzenlendi.

İslahiye İİBF'de

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Edebiyat ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte "Zaman Yönetimi" konulu seminer düzenlendi.


Psikoterapi Uzmanı Mehmet Aydoğan tarafından İslahiye İİBF Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlandı.


Seminerde konuşan Aydoğan, öğrencilere zaman yönetimini en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olacak tavsiyelerde bulundu.

Aydoğan, zaman yönetiminin en önemli boyutunun, hedeflere ulaşabilmede önceliklendirmenin gerektiğini vurgulayarak, "En önemli ödevler ya da görevler sıklıkla en az yapmak istediklerimizdir. Bu sebeple, en önemli olanlardan başlamayı alışkanlık haline getirmeye çalışmalıyız. Tüm ödevler aynı öneme sahip değildir ya da diğerleri gibi zamana duyarlı değildir. Ödevlerimizi önem ve teslim tarihi sırasına göre önceliklendirip tamamlayacağız." diye konuştu.

Akademik ve İdari personelin de katıldığı seminer sonunda Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cevat Yıldırım, Aydoğan'a teşekkür ederek çiçek buketi takdim etti.

Gaziantep Üniversitesi, Edebiyat, Aydoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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