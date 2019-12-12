İslahiye İİBF'den "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslahiye İİBF'den 'Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele' semineri - Son Dakika

İslahiye İİBF'den "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından Gaziantep Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri düzenlendi.

İslahiye İİBF'den

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından Gaziantep Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri düzenlendi.


GAÜN İslahiye İİBF Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cevat Yıldırım koordinatörlüğünde halka açık seminer tertip etti.


İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak Gaziantep Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden sosyolog İmran Demirtaş ile çocuk gelişimi uzmanı Ayten Düz katıldı.


Seminerde aile içi ve kadına şiddetin nedenleri, şiddetin tanımları, türleri, çocuklar üzerindeki etkileri, aile içi ve kadına şiddetle mücadele konusundaki mevzuat ile aile içi ve kadına şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar konusunda bilgiler verildi.


Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, konuşmacılara çiçek verdi.

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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