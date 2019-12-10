İslahiye İİBF ile İslahiye Belediyesi iş birliği brifingi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile İslahiye Belediyesi arasında hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında brifing düzenlendi.

İslahiye Belediyesi Başkanlığı makamında gerçekleştirilen brifinge Başkan Kemal Vural ile GAÜN İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy ve Araştırma Görevlisi Göksel Türker katıldı.

Yaklaşık bir saat süren brifingde, üniversite ile belediye arasında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

İslahiye'nin en önemli ekonomik değeri olan üzüm ve biber ile diğer ürünleri üreten çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin hak ettiği değerde satılması konusunda kooperatifçilik konusunda yoğunlaşıldı.

Bu konuda çalışılması hususunda fikir birliğine varıldığı ifade edildi.