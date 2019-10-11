İslahiye İİBF Kariyer Günleri etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Koyuncu tarafından konferans verildi.



GAÜN İslahiye İİBF Edebiyat ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğine Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve misafirler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Koyuncu, "kariyer yolculuğu: karaçadırdan konağa" konulu konferans verdi.

Koyuncu, öğrenciyken yaşadığı parasızlık, konaklama sorunlarına rağmen okumaktan başka çaresinin olmadığını anladığını belirterek öğrencilere hayata dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Konferans bitiminde İslahiye İİBF Dekanı Paksoy, Koyuncu'ya teşekkür etti, plaket takdim etti.