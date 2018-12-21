Son Dakika Haberleri: İslahiye İibf Öğrencilerinden "Kardeş İlkokul ile Kardeş Üniversitesi" Projesi

İslahiye İibf Öğrencilerinden "Kardeş İlkokul ile Kardeş Üniversitesi" Projesi

2 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) kapsamında "Kardeş İlkokul ile Kardeş Üniversitesi" projesi gerçekleştirildi.

İslahiye İibf Öğrencilerinden
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) kapsamında "Kardeş İlkokul ile Kardeş Üniversitesi" projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, Altınüzüm Mahallesindeki Şehit Uzman Çavuş Hayrettin Doğan İlkokulu 35 öğrencisi ve sınıf öğretmenleri Emine Güler, Proje Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Radiye Funda Karadeniz ve proje öğrencileriyle birlikte GAÜN İslahiye Yerleşkesinde buluştu.

Üniversite ile çocukları tanıştırmak, üniversite kavramını minik öğrencilere anlatmak amacıyla yapılan proje kapsamında İslahiye İİBF'de bir araya gelen minik öğrencilere, İktisat Bölümü birinci sınıf öğrencileri çeşitli hediyeler takdim ederek onlarla birlikte konferans salonunda çizgi film izlemenin heyecanını yaşadı.

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Funda Karadeniz, proje ile imkansızlıklar nedeniyle şehir merkezinden uzakta bulunan köy öğrencilerine destek vermek, minik öğrencilerin üniversite öğrencileriyle etkileşimde bulunmalarını bu sayede ilköğretim öğrencilerine Üniversite eğitim bilincini kazanmaları, farkındalık ve sosyal duyarlılıklarını artırmak istediklerini belirtti.

Sınıf Öğretmeni Emine Güler de proje ile ilkokul öğrencilerinin üniversite, üniversite öğrencisi kavramlarını yerinde öğrenme imkanını bulduklarını belirterek, proje için Dr. Öğretim Üyesi Karadeniz'e ve öğrencilere teşekkür etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:24 Kaynak: İHA

Karadeniz, Islahiye, Güncel
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