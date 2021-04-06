İSLAHİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika

İSLAHİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
06.04.2021 16:06
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,Polis teşkilatının kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü nedeniyle şehit polisler için anma programı düzenlendi.
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,Polis teşkilatının kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü nedeniyle şehit polisler için anma programı düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıldönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve beraberindekiler İslahiye Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada görevleri başında şehit olan polisler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve beraberindekiler şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.
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