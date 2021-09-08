İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İslahiye'ye atanan Kaymakam Mustafa Anteplioğlu başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Hıfzıssıha Kurulu toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ele alındı.
Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında aşılama çalışmaları ve yapılacak denetimlerle ilgili değerlendirme yapıldı.
Kaynak: AA
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