İslahiye ilçesinde Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay sonra cuma namazı kılındı.

İslahiye Dervişiye Camisi'nde din görevlisi İsmail Karataş tarafından yapılan duanın ardından kurban kesildi.

İlçedeki Kapalı Sebze Pazarı'nda kılınan cuma namazı öncesinde görevliler, vatandaşların ateşlerini ölçtü, vatandaşlara seccadelerinin altına sermek üzere beyaz kağıt verdi.

Barikatlarla çevrilip ardından tek giriş ve çıkış oluşturulan Kapalı Sebze Pazarı alanındaki emniyet ve zabıta personeli ile Müftülük görevlileri, girişte vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı, namaz kılacakları yeri gösterdi.

Görevliler, kimlik kontrolü yaparak 65 yaş üstü ile 20 yaş altında olanları alana almadı.

Yaklaşık 500 kişinin kıldığı cuma namazında ilk sünnetin ardından hutbe okundu.

Din görevlisi hutbede, "Özlemle, hasretle bugünü bekliyorduk. Şimdi vuslat zamanı. Şimdi inşallah cuma namazının farzını kılacağız. Ardından birbirimizle musafaha etmeden, sosyal mesafeye dikkat ederek ve görevlilerimizin yönlendirmelerine uyarak buradan ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini evlerimizde kılacağız. Cenabı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın." ifadelerini kullandı.

Kılınan farzın ardından cemaat, diğer sünnet namazlarını evde kılmak üzere alandan ayrıldı.