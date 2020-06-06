Islahiye ilçesindeki karantina kaldırıldı - Son Dakika

Islahiye ilçesindeki karantina kaldırıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sona erdi.

Gaziantep'in İslahiye İlçesine bağlı Kozdere Mahallesi'nde korona virüs (Covid-19)'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için uygulanan karantina uygulaması sona erdi.

Kozdere Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşında ki E.K. 'nın rahatsızlanma sonrası Gaziantep merkezde bulunan bir özel hastanede anjiyo olmasının ardından evine geldikten birkaç gün sonra korona virüs belirtileri görünmesi ile tekrar hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan test sonrasında sonucun pozitif çıktı. Anne E.K.'nin tedavisi devam ederken evinde kaldığı ve bakıcılığını yaptığı kızı N. L.'nin de rahatsızlanması ve yapılan testin pozitif çıkması ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ilk etapta 16 evde sonrasında tüm mahalleyi 11 gün süre ile karantina altına almıştı.

Bu süre zarfında herhangi bir kimsede virüsün görülmemesi üzerine karantina uygulamasını kaldırdı.

Geçtiğimiz birkaç gün önce hastalığa yakalanan anne E.K. tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Kızı N.L. 'nin tedavisi devam ediyor.