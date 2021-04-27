GAZİANTEP'in İslahiye İlçe girişinde oluşturulan uygulama noktalarında jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç sürücüleri ile yolcular denetlendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesi ile koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla İslahiye'nin giriş noktalarında güvenlik güçlerince uygulama noktaları oluşturuldu. İslahiye- Kilis karayolu üzerinde Kazıklı Mahallesinde oluşturulan uygulama noktasında jandarma tarafından durdurulan araçlardaki sürücüler ile yolculara yönelik maske denetimi yapıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSLAHİYE JANDARMADAN DENETİM - Son Dakika