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İslahiye Küçük Sanayi Sitesi revizyon alanı imara açıldı - Son Dakika

İslahiye Küçük Sanayi Sitesi revizyon alanı imara açıldı

15.02.2022 15:37
İslahiye Küçük Sanayi Sitesi revizyon alanı imara açıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi revizyon alanı imara açıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi revizyon alanı imara açıldı.

İslahiye Belediyesi yaptığı çalışmayla Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşanan işyeri sıkıntısını giderebilmek amacıyla, revizyon alanındaki parselasyon çalışması tamamlandı.

Mevcut alanın yetmemesi nedeniyle yapılan çalışma sonucu 519 adet işyeri parseli oluşturuldu.

Oluşturulan işyeri parsellerinin tapuları düzenlenen törenle Belediye Başkanı Kemal Vural tarafından hak sahiplerine dağıtıldı.

Başkan Vural, 519 iş yeri parselinin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Vural'a teşekkür eden İslahiye Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Arslandağ, mevcutta 110 iş yerinin bulunduğunu bunun da esnaf için yetmediğini belirterek yeni revizyon alanının imara açılmasıyla iş yeri alanının genişleyeceğini kaydetti.

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Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye Küçük Sanayi Sitesi revizyon alanı imara açıldı - Son Dakika


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