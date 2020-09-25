İslahiye Milli Eğitim Müdürü Çetin ve şube müdürlerinden okullara ziyaret - Son Dakika

İslahiye Milli Eğitim Müdürü Çetin ve şube müdürlerinden okullara ziyaret
İslahiye Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve beraberinde şube müdürleri, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda seyreltilmiş uygulamalarla eğitim öğretime başlanan ilkokullarda incelemelerde bulundu.
İslahiye Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve beraberinde şube müdürleri, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda seyreltilmiş uygulamalarla eğitim öğretime başlanan ilkokullarda incelemelerde bulundu.
Çetin ve beraberinde şube müdürleri, alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda seyreltilmiş olarak eğitim ve öğretime başlanan Pınarbaşı ve Cumhuriyet ilkokullarına ziyaret gerçekleştirdi.
Maske, mesafe ve hijyen denetimi yapan ve şartları inceleyen Çetin ve beraberindekiler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle görüştü.
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