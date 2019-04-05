Son Dakika Haberleri: İslahiye Müftülüğünden Kadınlara Yönelik Sohbet Programı

İslahiye Müftülüğünden Kadınlara Yönelik Sohbet Programı

2 saat önce

Gaziantep'te İslahiye Müftülüğünce kadınlara yönelik sohbet programları düzenlendiği bildirildi.

İslahiye Müftülüğünden Kadınlara Yönelik Sohbet Programı, System.String[]
Gaziantep'te İslahiye Müftülüğünce kadınlara yönelik sohbet programları düzenlendiği bildirildi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, Kur'an kurs öğreticilerinin katılımlarıyla her hafta pazartesi ve perşembe günleri 20 mahalle camisinde kadınlara yönelik sohbet programı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, program kapsamında kadınlara Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri verildiğini kaydetti.

Yıldırım, programlara yoğun ilgi gösteren kadınlar ile kurs öğretmenlerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:28 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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