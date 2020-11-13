İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Demokrasi Meydanı'ndaki törene; İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Rızvan Çiper, Belediye Başkanı Kemal Vural, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile ilçe sakinleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılan ve İstiklal Marşı okunan törende Başkan Vural, bugün rahat ve huzurlu yaşamın 100 yıl önce verilen mücadele sayesinde olduğunu belirterek, "Allah'a şükürler olsun ki biz Türk milleti olarak, Türk ordusu olarak verdiğimiz mücadele ile dünyada yerimizi aldık. Bu topraklarda amacımız onlara meydan vermeden birlik ve beraberliğimizi koruyarak barış içerisinde yaşamaktır" dedi.