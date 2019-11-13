Son Dakika Haberleri: İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
Son Dakika Güncel İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı - Son Dakika

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

7 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı düzenlenen program ile kutlandı.

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı düzenlenen program ile kutlandı. Kutlamalarda askerler bin 500 adet Türk bayrağı dağıttı.


İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlama programına il protokolü ve vatandaşlar katıldı. İslahiye Garnizon Komutalığı askerleri tarafından öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldı. Toplam bin 500 bayrağın dağıtıldığı programda öğrenciler tarafından şiirler okundu. Kutlamalarda Farabi Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri tarafından Kurtuluş günlerinin yeniden anlatıldığı gösteri sunuldu. Halk oyunları gösterilerinin de sergilendiği programda Adana 6.Tümen Askeri Bandosu tarafından konser verildi. - GAZİANTEP

Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi
ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 19:45:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]