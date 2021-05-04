Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Kalaycık Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki elektrik direğinin üzerindeki yuva, 10 yıldır leylekleri ağırlıyor.
Her yıl göç mevsiminde ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Kalaycık Mahallesi'ne gelen leylekler, mahalle sakinlerinin de dikkatini çekiyor.
Mahalle sakinlerinden Ramazan Taş, gazetecilere, leyleklerin adeta mahallenin neşesi haline geldiğini söyledi.
Leyleklerin yaklaşık 10 yıldır aynı yerdeki yuvada kaldıklarını ifade eden Taş, çevredekilerin leyleklere alıştığını ve korumaya çalıştığını dile getirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - İslahiye'nin Kalaycık Mahallesi 10 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor - Son Dakika