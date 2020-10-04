İslahiye'nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor - Son Dakika

İslahiye'nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor

İslahiye'nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor Üzümüyle ünlü İslahiye Ovası'nda toplanan üzümler 3 günlük hayli yoğun bir süreçle üzüm pekmezine dönüşüyor.

İslahiye'nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor

GAZİANTEP - Üzümüyle ünlü İslahiye Ovası'nda toplanan üzümler 3 günlük hayli yoğun bir süreçle üzüm pekmezine dönüşüyor. Üzüm hasadından memnun olan üretici, 10 kilo üzümden elde edilen 1 kilo üzüm pekmezini 50 TL'den satıyor.

Gaziantep'in üzümüyle ünlü ilçesi İslahiye'de üzüm hasadında sona yaklaşıldı. Bağ bozumuyla ayrılan pekmezlik üzümlerden doğal üzüm pekmezi yapılmaya başlandı. Pekmez yapımı ilk olarak toplanan üzümlerin özel hazırlanan çuvalların içine konup, havuzlarda ezilerek suyunun çıkartılmasıyla başlıyor. Çıkarılan üzüm suyu harlı ateş üzerindeki bakır kazanlarda yaklaşık 6 saat kaynatılıyor. Bir süre soğutulan üzüm suyu süzülerek tekrardan 8 saat süreyle süre kaynatıldıktan sonra pekmez haline geliyor. Bin bir zahmetle tamamen doğal yöntemlerle üretilen üzüm pekmezinin yapımını anlatan Muhittin Yıldırım (61), yurt içinde ve dışında pek çok noktaya gönderdikleri pekmezi kilosu 50 liradan sattıklarını söyledi.

"Üzümün pekmeze dönüşmesi 3 gün sürüyor"

Bağ bozumu esnasında ayırdıkları üzümleri pekmeze dönüştürdüklerini belirten Muhittin Yıldırım, üzümün pekmeze dönüşümünün aşamalarını şöyle anlattı: "İlk olarak üzümü yıkıyoruz. Ardından üzerine beyaz toprak serpiyoruz. Ardından çuvallar içine koyup havuz içine alıyoruz. Havuz içinde çuvalları tepeleyerek üzüm suyunu çıkartıyoruz. Çıkan suyu kazana ekliyoruz. Kazanda iki defa kaynattıktan sonra pekmez haline geliyor. Bağın bozumu 2 gün sürüyor. Tepelemesi 5 saat sürüyor. Kaynatma ve damızlık çalma işlemleri de bir günü buluyor. Yani üzümün pekmeze dönüşmesi yaklaşık 3 günü alıyor."

"Pekmez tamamen doğal"

Yapılan işe göre biçilen fiyatın pahalı olmadığını aktaran Yıldırım, pekmezin kilosunun bu yıl 50 liraya satıldığını paylaştı. Bu sene üzüm rekoltesinin gayet iyi olduğunun altını çizen Yıldırım, "10 kilo üzümden 1 kilo üzüm pekmezi elde ediyoruz. Ben her yıl 400 ile 500 kilo üzümümü pekmez yapıp eşime dostuma hediye ediyorum. Bir kısmını da satıyorum. İnsanların doğal beslenmesine katkım olsun istiyorum. Hem kara üzümden hem de yeşil üzümden pekmez yapıyoruz. İkisi de çok lezzetli oluyor. Geriye kalan pekmezi de kış için kendimize kaldırıyoruz. Pekmezi tamamen doğal yöntemlerle yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi içinde bulunmuyor" diye konuştu.

(BŞ-MAE-SD-

İslahiye'nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor
İslahiye'nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor
İslahiye'nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor
İslahiye'nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor
İslahiye'nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor
İslahiye'nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 13:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İslahiye'nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti Eski eşini silahla öldüren zanlı, cinayeti gizlemek için "günaydın aşkım" mesajı göndermiş Bakü kent meydanındaki reklam panolarında SİHA'ların bombaladığı araçlar gösteriliyor İstanbul'un göbeğinde yol verme kavgası yüzünden taraflar birbirlerini tekme tokat dövdü Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Van'da göçmen trajedisi: 16 kişilik minibüsten 2'si ölü 72 kişi çıktı Van'da göçmen trajedisi: 16 kişilik minibüsten 2'si ölü 72 kişi çıktı         
10:00
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı         
14:23
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı         
10:56
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 13:45:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İslahiye'nin lezzetli üzümleri bin bir zahmetle pekmeze dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei